Japon haber ajansı Kyodo’nun bildirdiğine göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum." dedi.

Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9’uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi. Japonya’nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti.

Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu.

İmparatoriçe Masako

Naruhito, Tanrının Oğlu lakabıyla tanınan babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

Taç giyme merasiminin ardından imparator ve imparatoriçe çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı'na doğru yola çıkacak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz törene katılanlar arasındaydı. İsveç Kralı 16. Carl Gustaf ve eşi İsveç Kraliçesi Silvia da törende yerini aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz

Danimarka Veliaht Prensi Frederik André Henrik Christian ve eşi Danimarka Prensesi Mary Elizabeth Donaldson, törene davet edilen diğer dikkat çeken isimler oldu.