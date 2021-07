The Pokemon Company, Japonya’nın Tokyo kentinde doğa temelli bir tema parkı açacağını hayranlarına duyurdu. Pokemon Wonder olarak adlandırılan tema parkı, esasen ziyaretçilerin gerçek dünyada Pokemon arayıp yakalayabilmesine olanak tanıyacak. Pokemon Wonder, doğal güzellikleriyle ve birçok çeşitli pokemonlar ile beraber 48 bin metrekarelik devasa bir alanda hizmete girecek.

Parka gizlenmiş Pokemon’ların doğal malzemelerden üretildiği de aktarıldı. Parkta gizlenmiş 50’den fazla Pokemon türü ziyaretçilerini bekliyor.

Pokemon Wonder, 17 Temmuz Cumartesi günü hizmete başlayacak ve 3 Nisan 2022’ye kadar devam edecek.