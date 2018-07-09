Japonya başbakanı Shinzo Abe seyahatlerini iptal ediyor

Japonya başbakanı Shinzo Abe seyahatlerini iptal ediyor Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 100 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çarşamba günü başlaması planlanan Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır seyahatlerini iptal edecek