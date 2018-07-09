Japonya başbakanı Shinzo Abe seyahatlerini iptal ediyor
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 100 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çarşamba günü başlaması planlanan Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır seyahatlerini iptal edecek
Japonya'nın batısında aşırı yağışların 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe seyahatlerini iptal ediyor.
'KAÇINILMAZ BİR KARAR'
İktidar partisi Liberal Demokratik Parti Genel Sektreteri Toshihiro Nikai, pazartesi günü Abe ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada "Felaket sebebiyle seyahatin iptali kaçınılmaz bir karar" dedi.
Hilal Sarı / DHA