Japonya'da olağan genel seçimlerde "Nippon Ishin no Kai" hareketinin, koltuk sayısını yaklaşık 4 kat artırması seçimin dikkati çekenleri arasında yer aldı. Kamu yayıncısı NHK, 31 Ekim'de düzenlenen Temsilciler Meclisi olağan milletvekili genel seçim sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

İKTİDARIN OYU DÜŞTÜ, MUHALEFET GÜÇLENDİ

Japonya'da iktidar koalisyonu, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korudu. Seçime 305 sandalye ile giren Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito ortaklığı, sandalye sayısını 293'e düşürdü.

Seçime 156 sandalye ile giren muhalif cephe ise meclisteki sandalye sayısını 172'ye yükseltti. Muhalif cephede gücünü en çok artıran ise sandalye sayısını yaklaşık 4 kat artıran Nippon Ishin oldu.

YERELDE BAŞLADI, ULUSALA TAŞINDI

Japonya'nın ikinci büyük nüfusuna sahip bölgesi Kansai'nin en kalabalık metropolü Osaka'yı merkez alan "Nippon Ishin no Kai", Ekim 2017'de kazandığı temsil oranını yaklaşık 4 kat artırarak parlamentodaki sandalye sayısını 11'den 41'e yükseltti.

Hareket, Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiroo liderliğinde, Japonya Restorasyon Partisinden kopan milletvekili grubuyla o dönem "Osaka Ishin no Kai" ismiyle Kasım 2015'te kuruldu.

EN YÜKSEK OY OSAKA'DAN

İlk sınavına 2016 Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde giren hareket, ülke genelinin yüzde 9,2'sine denk gelen 5 milyon 150 bin oy aldı.

Seçimlerde Osaka Ishin, oy pastasının yüzde 34'ünü "oy deposu" olarak bilinen Osaka'dan elde etti.

245 koltuklu Danışman Meclisinde 12 sandalye kazanan Osaka Ishin, Japonya parlamentosunda muhalif cephede 3. büyük siyasi parti oldu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE ULUSAL DÜZEYE ÇIKTI

Hareketin liderlerinden Matsui "ulusal bir parti olarak sonucu zayıf bulduğunu" belirterek "ülke geneli seçmene hitap edebilmek amacıyla isim değişikliği" istedi.

Ağustos 2016'da ismini "Nippon Ishin no Kai" olarak değiştiren parti, ilk kez Ekim 2017'de girdiği Temsilciler Meclisi seçimlerinde 11 sandalye kazandı.

Nippon Ishin, Temmuz 2019'daki Danışman Meclisi seçimlerinde sandalye sayısını 12'den 16'ya yükselterek, her iki mecliste de sesini duyurdu.

EYALET ÖZELİNDE OSAKA, NİSPİ TEMSİLDE KANSAİ

31 Ekim Temsilciler Meclisi olağan seçimlerinde eyalet özelini kapsayan tek koltuklu bölgelerde Nippon Ishin, Osaka'da 15, Hyogo'da bir sandalye kazandı

Nispi temsil seçim bölgelerinde ise Nippon Ishin, Osaka kentinin yer aldığı Kansai'de 10 ve Güney Kanto'da 3 sandalye kazandı.

Parti, Kyuşu, Kuzey Kanto, Tokyo metropolü ve Tokai'de ikişer, Tohoku, Hokuriku Shin'etsu, Çuugoku ve Şikoku'da da birer sandalye elde etti.

Neo-liberalizmi savunan partinin öne çıkan politikalarında anayasa değişikliği, eğitim masraflarının ücretsiz hale getirilmesi, ABD'nin üslerinin Japonya üzerindeki yüklerinin hafifletilmesi yer alıyor.

'MUHAFAZAKAR KANAT'

Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Uluslararası Barış ve Güvenlik Bölümü Kıdemli Uzmanı Watanabe Tsuneo, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Muhalif cephede yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz." dedi.

Osaka ve çevre bölgelerinin kalkınmasındaki başarıları sonrası seçmenin özellikle Kansai bölgesinde Nippon Ishin'i ödüllendirdiğini kaydeden Watanabe, bu durumu "yerel odaklı siyasi partinin ulusal meclis başarısı" olarak nitelendirdi.

Watanabe, CDP'nin güç birliği yaptığı gruba dahil olmaksızın sandalye sayısını katlayan Nippon Ishin'in, ileride iktidar koalisyonuna katılması olasılığını "potansiyel olarak mümkün" şeklinde değerlendirdi.

LDP'nin mevcut meclis aritmetiğinde buna ihtiyacı olmadığını belirten Watanabe, içerisindeki muhafazakar kanadı dolayısıyla Nippon Ishin'in, iktidardaki LDP ile "ortak politik yanlarının bulunduğunu" kaydetti.