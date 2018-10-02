Japonya’yı etkisi altına alan Trami Tayfunu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, Yamanashi, Şiga, Kyoto ve Tottori şehirlerinde 4 kişinin öldüğünü Miyazaki’de 1 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay ülkede büyük zarara yol açan Jebi Tayfunu’nun yaralarını henüz saran Japonya’yı bu kez Trami Tayfunu vurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı, Trami Tayfununun Honshu Adası'nın doğu ve kuzey kısımlarına hızla geçtiğini söyledi.

1 MİLYONDAN FAZLA EVE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Trami Tayfunu’nun yol açtığı hasarlar, ülkede 1 milyondan fazla evde elektrik kesintisine neden oldu. Ülkede çok sayıda uçuş iptal edildi. Tren seferlerinin iptalleri ve gecikmelerinin 910 binden fazla kişiyi etkilediği açıklandı.

Öte yandan, Japonya’yı geçtiğimiz ay vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu’nda 11 kişi hayatını kaybederken, 300’den fazla kişi de yaralanmıştı.