Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins, ABD'de Chicago Havaalan'ında geçirdiği nöbet sonrasında hayatını kaybetti. Rapçinin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Havalimanında hayatını kaybeden Juice WRLD’ün, kendisine ait jetin pilotu Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti. Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı. Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rapçi nöbet geçirmeye başladı.

Panikle uyuşturucuları yuttu

Juice WRLD'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi. WRLD'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı.

FBI uçağında arama yaptı

Juice WRLD'ün özel jetinde arama yapan FBI, uçağın bagajında 35 kilogram esrar, 6 şişe kodein şurubu, 9 mm 40 kalibrelik üç adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğunu aktarıldı. Rapçinin iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı. Güvenlik görevlileri 30 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.



