Jared Leto kendi sinema kulübünü kurdu

ABD'li aktör Jared Leto, corona virüs salgını nedeniyle evde kalıp kendimize daha fazla vakit ayırdığımız şu günlerde kendi sinema kulübünü kurdu. Leto, sinema kulübünün ilk filmi için 'Ferris Bueller's Day Off'u seçti. Twitter üzerinden "Yarın saat 13.00'da Ferris Bueller's Day Off izliyorum. Haydi birlikte izleyelim. #JaredLetoCinemaClub'a tweet atıyor olacağım. Kimler geliyor?" diyen Leto, #JaredLetoCinemaClub etiketi altında paylaşımlar yaptı. Mısır patlatırken ve yerken fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, bir sonraki filmi ise takipçilerine sordu. Leto'nun karantina günlerini verimli geçirme çabası takdir topladı.

Corona virüs salgınını yeni öğrendi

Ünlü oyuncu Jared Leto, çölde 12 gün inzivaya çekilip sessiz meditasyonunu tamamladıktan sonra corona virüs salgınını öğrenmişti. 48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz, vs. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum” demişti.

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