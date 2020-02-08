Kısaca seni tanıyabilir miyim?

Londra’da doğdum. Yedi yaşında İstanbul’a geldim. 11 senedir Türkiye’de yaşıyorum. İlk ve orta öğrenimimi Özel İstanbul Koleji’nde tamamladım. Şimdi Haliç Üniversitesi Konservatuarı Opera bölümünde okuyorum.

Opera eğitimine nasıl karar verdin?

Çünkü opera kültürünü çok seviyorum. Hem dinlemek hem de söylemek hoşuma gidiyor. Sesim de buna çok müsait.

Türkçeyi yedi yaşından sonra öğrendin. Hiç zorlanmadın mı?

İstanbul’a geldiğimde sadece “Merhaba” demeyi biliyordum. Türkçe konuşabilmek için eğitim aldım. Arkadaşlarım ve hocalarım sayesinde Türkçeyi çok iyi öğrendim.

Harika bir çocukluk yaşadım

Nasıl bir çocukluk geçirdin?

Harika bir çocukluk yaşadım. Annem ve babam sevgilerini benden hiç esirgemediler. Mutlu, neşeli keyifli bir çocukluğum oldu.

Müziğe olan ilgini ne zaman ve nasıl keşfettin?

Beş yaşında şarkı söylemeye başladığımı hatırlıyorum. Anneannem evde çok müzik dinlerdi. Onun da etkisi var. Başta aile büyüklerimin sonra arkadaşlarımın beni severek dinlediğini fark ettim. Yetenekli olduğum söylenmeye başlayınca müziğe daha çok ilgi duydum. 13 yıldır aralıksız şarkı söylüyorum.

Sanatın başka alanlarına ilgin va rmı?

Sanatın her alanına ilgim var. Resim yapıyorum, dans ediyorum, tiyatro oyunculuğu yapıyorum.

Bu işi meslek olarak seçtiğinde ailen destek oldu mu?

Tabii ki onlar beni her zaman her konuda destekler. Beni cesaretlendiren onların desteği oldu. Bu konuda çok şanslıyım.

Şarkıyı duyunca hemen ayağa kalkıp dans etmeye başladım

‘Uçuyorsa Kanatların’ şarkısı nasıl doğdu?

Bu şarkının söz ve müziği Çağrı Telkıvıran’a ait. Bir gün otururken Çağrı bana bu şarkıyı dinletti. Tek kelimeyle bayıldım! Hemen ayağa kalkıp dans etmeye başladım. Klibin yapımcısı da sevgili ablam Belçim Bilgin oldu. Bana inandığı ve güvendiği için ona çok teşekkür ediyorum.

Gelecekte İngilizce şarkı söylemeyi düşünüyor musun?

Türkçe şarkı repertuarım daha yeni yeni oluşmaya başladı. Çok fazla İngilizce şarkı biliyorum ama ben Türkiye’de yaşıyorum. Öncelikle ülkeme kendimi, kendi dilimle kabul ettirmek ve sevdirmek istiyorum. Günü gelince her dilden şarkılar söyleyeceğim.

En büyük hayalim hep sahnede olmak

Müzik konusundaki en büyük hayalin ne?

Her şeyden önce müziğimle var olmak istiyorum. Önceliğim bu şarkımın beğenilmesi ve dinlenmesi. Sonra emin adımlarla hayallerime doğru yol alacağım. En büyük hayalim hep sahnede olmak ve şarkılarımı büyük kitlelere dinletmek. Kendime güveniyorum. Bunu da zamanla göreceksiniz. Kendimi size kanıtlayacağım.

Gelecekte kendini nerede görüyorsun?

Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışmam gerektiğini iyi biliyorum. Sesimi yurt dışına da duyurmak istiyorum. Zaten önümüzdeki yıl müzik eğitimi için Viyana’ya gideceğim. Bir de müzikal sahnelemek ve oynamak en büyük hayalim.

Henüz aşkı tatmadım

Aşk nedir biliyor musun? Hiç tattın mı?

Henüz aşkı tatmadım. Bu yüzden tarif edemem. Belki de yaşadım ama onun aşk olduğunun farkında değilim.

Bebekliğimden beri şov dünyasının içindeyim

Şöhret ağır bir yük. Yaşıtların gibi normal bir hayatın olmayacağının farkında mısın?

Bebekliğimden beri şov dünyasının içindeyim. Annemin ve teyzemin sinema-dizi sektöründe çok aktif rolleri var. Bu sebepten ünlü sanatçıların yaşamlarını iyi biliyorum. Ben buna hazırım. Ayrıca hem annem hem teyzem bu konuda bana rehber olacaklar...

Kendini hangi müzik türüne daha yakın hissediyorsun?

Rock müziği çok seviyorum. İlerleyen zamanda beni daha çok rock müzik yaparken göreceksiniz. İyi bir rock şarkıcısı olmak istiyorum.

En sevdiğin rock müzisyenleri?

Şebnem Ferah, Duman, Queen, Scorpions başta olmak üzere 70, 80 ve 90’lı yılların dünyada isim yapmış tüm rock gruplarını ve solistlerini dinliyorum. Yaşımın küçük olduğuna bakmayın! Müziğimde iddialıyım ve o müziklerin hepsini çok iyi biliyorum.

İdolün var mı?

Şebnem Ferah! Onu çok beğeniyorum.

Yolum çok uzun daha yolun başındayım

Bu meslekte daha iyi yerlere gelebilmek için neler yapıyorsun?

Şu an Ezgi Alaş’tan şan, Oda Dans’tan da dans dersleri alıyorum. Zaman içinde kendimde eksik olduğunu hissettiğim alanlarda eğitim almaya devam edeceğim. Yolum çok uzun, daha yolun başındayım.

Hangi enstrümanları çalabiliyorsun?

Küçük yaştan beri piyano ve yan flüt çalıyorum. Yakın zamanda elektro gitar dersleri almaya başlayacağım. Ayrıca kendime ait bestelerim de var.

Aleyna Tilki'nin yaptığı müziği beğeniyorum

Aleyna Tilki’yle aynı yaştasın. Onu kendine rakip olarak görüyor musun?

Ben henüz yolun başındayım. Aleyna çok yol aldı. Onu rakip olarak görmüyorum. O kendi müziğini yapıyor ben de kendi müziğimi yapacağım. Yollarımız farklı.

Aleyna ve müziği hakkında ne düşünüyorsun?

Aleyna harika bir çıkış yaptı ve başarılı oldu. Kendisini de yaptığı müziğini de beğeniyorum. Renkli, hareketli, canlı, heyecanlı ve çok tatlı bir kız.

Ayna benim iyi bir dostumdur kimseyle konuşamadığım şeyleri aynayla paylaşırım

Jasmine nasıl bir kız?

Enerjik, güvenilir, güzel, samimi biriyim. Beni tanıyanlar öyle diyor.

Aynalarla aran nasıl?

Ayna karşısında ne kadar vakit geçirirsin? Aynayı severim, hem de çok! Zaman zaman karşısına geçer konuşurum. Ayna benim iyi bir dostumdur. Kimseye konuşamadığım şeyleri aynayla paylaşırım. Deşarj olmama yardım ediyor. Sahneye çıkmadan önce ayna karşısında konuşur, motive olurum.

Kardeşlerinle ilişkin nasıl?

Her kardeş arasında olduğu gibi biz de kavga ediyoruz. Ama beş dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi normale dönüyoruz.

Şiddet beni çileden çıkarıyor

Sinema, televizyon ve dizilerle ilgili düşüncelerin neler?

Televizyondaki dizilerin çoğunun cast’ını annem yapıyor. Dolayısıyla evde televizyon sürekli açık ve ekranda o dizilerden biri mutlaka oluyor. Öyle deli gibi dizi izleyicisi değilim ama çoğuna aşinayım.

Cesur musun yoksa korkak mı?

Gözü kara denecek kadar cesurum.

Seni en çok ne kızdırır?

Kadına, çocuğa ve hayvanlara yapılan şiddet beni çileden çıkarıyor. Bir de doğanın yok edilmesi canımı sıkıyor. Sizler güzel bir doğada yaşadınız ama bize pek fazla bir şey kalmadı. Ben sizin yaşınıza geldiğimde nasıl bir dünyada yaşayacağımı merak ediyorum. İşte bu beni çok üzüyor ve endişelendiriyor.

En sevmediğin huyun hangisi?

Keçi gibi inatçıyım ve bu huyumu hiç sevmiyorum.

Nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ediyorsun?

Herkesin eşit olduğu bir dünyada yaşamayı hayal ediyorum.