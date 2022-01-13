Jason Momoa ve Lisa Bonet boşanıyor

'Game of Thrones' dizisi ve 'Aquaman' filminin yıldızı Jason Momoa ile Cosby Show oyuncusu Lisa Bonet, 16 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. 42 yaşındaki Momoa ile 54 yaşındaki Bonet çifti, ortak bir açıklama yaparak birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

'ARAMIZDAKİ SEVGİ DEVAM EDİYOR'

İkili, Instagram’dan yapılan açıklamada boşanma haberini duyururken, “Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Jason Momoa ve Lisa Bonet 2005 yılında ilişkiye başladı, 2017’de evlendi. 14 yaşında Lola adında bir kızları, 13 yaşında Nakoa-Wolf adında oğulları bulunuyor. Lisa Bonet’nin aynı zamanda, eski eşi Lenny Kravitz’den de kızı var. Zoe Kravitz, annesinin izinden giderek oyuncu oldu.