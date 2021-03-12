Magazin Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım

Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım

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Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım

Hollywood yıldızı Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim" dedi.

12 Mart 2021, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği Five Eyes filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da bulunan kurşungeçirmez bir villada konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.

'AİLEMLE BİRLİKTE GELECEĞİM'

Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen Jason Statham, Antalya’dan ayrılmadan önce “Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood’daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye’den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye’de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi” dedi.

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