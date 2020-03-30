ABD'li oyuncular Johnny Depp ve Amber Heard, 2015'te evlenmiş ancak 2017'de çıkan şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde boşanmıştı. İkilinin arasındaki sular hala durulmazken, Depp'in asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı karalama davasında ünlü oyuncuya bir destek daha geldi. İspanyol aktör Javier Bardem, "Jonny'i seviyorum çünkü o zehirli insanların manipülasyonları ve yalanlarına hapsolmuş iyi bir insan. Her şeye rağmen gülüyor ve hepimizi seviyor. Nasıl? Müziğiyle, oyunculuğuyla, sessizliğiyle. Bu çok anlama geliyor." ifadelerini kullandı. İkili, efsane seri Karayip Korsanları'nda birlikte rol almıştı.

Amber Heard ve Johnny Depp

Sular durulmadı

Tüm dünyada tepki çekmesine yol açan bu olaydan aylar sonra Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürmüş ve 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtığını belirtmişti. Amber Heard ve Johnny Depp'in yıllardır süren davasında, Hollywood adeta ikiye bölünmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde Javier Bardem'in eşi İspanyol oyuncu Penolope Cruz da Johnny Depp'e desteğini açıklamış, onu sevmesinin yanı sıra büyük saygı duyduğunu belirtmiş, her ihtiyacı olduğunda Depp'in yanında olduğunu söylemişti. Son yıllarda Stranger Things dizisiyle eski ününü yakalayan Depp'in eski sevgilisi ABD'li oyuncu Winona Ryder ise Depp ile ilgili iddialara inanmanın güç olduğunu ifade etmişti.

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