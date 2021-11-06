Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı

Jay-Z, sosyal paylaşım platformu Instagram'da, yapımcılığını üstlendiği ve Netflix'te yayınlanan yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un tanıtımı için açtığı hesabı bir gün sonra kapattı. Hesabını 2 Kasım'da açan Jay-Z, ilk paylaşımında filmin posterine yer verdi ve yalnızca eşi Beyoncé'yi takip etti. Hesabı açtıktan saatler sonra 2 milyona yakın takipçiye ulaşan müzisyenin, bir gün sonrasında hesabını kapattığı fark edildi. Jay-Z, 6 yıl önce de Instagram'da açtığı hesabı şarkıcı Michael Jackson'un doğum gününe dair bir paylaşım yaptıktan sonra kapatmıştı.

Jay-Z'nin hayranları, duruma Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise, müzisyen hakkında olumlu yorumlarda bulunarak, "Gerçek bir iş adamı. Dün Instagram hesabı açtı, onaylandı, Beyoncé tarafından takip edilen ilk kişi oldu. Filminin reklamını yaptı ve hesabını kapattı" ifadelerini kullandı.