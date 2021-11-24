Aynı zamanda Beyonce’nin eşi olan 51 yaşındaki şarkıcı, 2022 Grammy adaylarının açıklanmasıyla birlikte tarih yazdı. Jay-Z, En İyi Rap Şarkısı kategorisine iki kez aday gösterildi.

DMX ve Nas ile işbirliği yaptığı ‘Bath Salts’ şarkısı ve Kanye West ile birlikte seslendirdiği ‘Jail’ şarkısıyla önümüzdeki yıl verilecek olan Grammy Ödülleri’ne aday gösterildi.

Böylece Jay-Z’nin kariyeri boyunca aldığı adaylık sayısı, 83’e ulaştı. Jay-Z’yi 81 adaylıkla Sir Paul McCartney takip ediyor.

23 GRAMMY KAZANDI

Gerçek adı Shawn Carter olan Jay Z, ilk Grammy’sini 1999 yılında Vol 2… Hard Knock Life ile En İyi Rap Albümü dalında kazandı. Jay-Z, bugüne kadar toplam 23 Grammy’nin sahibi oldu.

BEYONCE DE GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

Eşi Beyonce de geçen yılki 2021 Grammy Ödülleri’nde ayrı bir tarih yazdı ve ödül töreninin tarihinde en çok aday gösterilen ve en çok ödül alan şarkıcı oldu.

31 Ocak 2022’de Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan Grammy Ödülleri’nde bu yılın adayları arasında 11 adaylıkla Jon Batiste liderliği eline aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R sekizer adaylıkla takip etti.