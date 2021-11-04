Bilim & Teknoloji Jay-Z’nin Instagram hesabı kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı

Jay-Z’nin Instagram hesabı kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı

Bilim & Teknoloji

Jay-Z’nin Instagram hesabı kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı

Jay-Z, bir süre önce Instagram hesabı açarak sadece eşi Beyonce'yi takip etti. Müzisyen, şimdiden 1 milyon takipçiye erişti.

04 Kasım 2021, Perşembe 07:46 Son Güncelleme:
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Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da hesap açtı.

Asıl adı 'Shawn Corey Carter' olan müzisyen, açtığı hesapta yalnızca ünlü R&B müzisyeni eşi Beyonce'yi takip etti ve şimdiden 1 milyon takipçi sayısına erişti.

Jay-Z ilk paylaşımında ise yapımcılığını üstlendiği yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un posterine yer verdi.

Jay-Z'nin paylaşımına Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bir emoji paylaşarak yanıt verdi.

Bununla beraber bir de hikaye paylaşan Jay-Z, hayranlarına yönelik The Harder They Fall'un Netflix'te ne zaman yayınlanacağını hatırlatan kısa bir video paylaştı.

Jay-Z'nin 2008'den bu yana onaylanmış bir Twitter hesabı bulunuyor.

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