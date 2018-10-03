Jean-Claude Arnault, tecavüz suçundan 2 yıl hapis cezası aldı

İsveç'te mahkeme Nobel Ödülleri'ndeki skandalın odağındaki isim olan Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'a tecavüz suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin yıl başında yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'un 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti.

19 KADINA CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYORDU

Stockholm'de İsveç Akademisi ile finansal bağları bulunan bir kültür merkezini işleten Fransız fotoğrafçı Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle de suçlanıyordu. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyordu.

SKANDAL SONRASI İSTİFA ETTİLER

Skandal sonrasında Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜN VERİLMESİ ERTELENDİ

Akademi, skandal üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülünü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtilmişti.



