Magazin Jean-Paul Belmondo yaşamını kaybetti

Jean-Paul Belmondo yaşamını kaybetti

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Jean-Paul Belmondo yaşamını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo 88 yaşında yaşamını kaybetti. 1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Belmondo, 1960 yapımı Serseri Aşıklari, 1965 yapımı Çılgın Pierrot ve 1981 yapımı Profesyonel filmlerinde oynamıştı.

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