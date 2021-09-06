Jean-Paul Belmondo yaşamını kaybetti

Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo 88 yaşında yaşamını kaybetti. 1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Belmondo, 1960 yapımı Serseri Aşıklari, 1965 yapımı Çılgın Pierrot ve 1981 yapımı Profesyonel filmlerinde oynamıştı.