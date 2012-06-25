Jeep Grand Cherokee SRT Kasım’da Türkiye’de!

Tofaş çatısı altında temsil edilen ve 2012 yılında kuruluşunun 71. yılını kutlayan Jeep markasının Grand Cherokee modelinin en güçlü versiyonu olan Jeep Grand Cherokee SRT resmen gün ışığına çıktı. Chrysler Grubu’nun iç performans departmanı SRT (Street and Racing Technology) tarafından geliştirilen Jeep Grand Cherokee SRT, 468 HP’lik V8 motorunun yanı sıra performans odaklı tasarımı, yarış ruhunu yansıtan yüksek performansı, kabini ve sürüş özellikleriyle ön plana çıkıyor.

624 Nm tork üreten HEMI imzalı V8 motoru ve 5 ileri otomatik şanzımanın yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.9 saniyede tamamlayan dört tekerlekten çekişli Jeep Grand Cherokee SRT, 257 km/s’lik maksimum hıza erişiyor. Yeni Jeep Grand Cherokee SRT’nin 20 inçlik alaşım jantları, alçaltılmış profili, fonksiyonel tasarım özellikleri ve sportif kokpitinin yarattığı agresif görünüm ise yeni nesil Active Adaptive süspansiyon, Selec-Track çekiş gücü kontrol sistemi ve dört çekişli ABS özelliğine sahip yeni SRT yüksek performanslı Brembo frenlerle destekleniyor.

Agresif ve Yarışçı Ruhlu Tasarım

Sportif karakterine paralel olarak yeni Jeep Grand Cherokee SRT; SRT markasına sahip araçların başkası ile karıştırılamayacak ve eşsiz DNA’sını ortaya çıkaran 3 cm alçaltılmış agresif bir profile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yukarıya doğru açılan arka panelde yer alan spoyler, 20 inç alaşımlı jantlar, sportif çift egzoz sisteminden oluşan kimi çarpıcı dış özellikler, aracın sportif ve güçlü görünümünü daha eşsiz kılıyor. LED’li aydınlatma grupları, 7 parçalı siyah ızgara ve krom çıtalar ise aracın agresif duruşunu güçlendiriyor. Alt kısımdaki entegre ön ızgara ise parlak siyah renktedir ve havalandırma performansını artırmak ve frenleme gücünün azalmasını engellemek amacıyla fren kanal sistemi yer alan yeni tasarlanmış gövde altı karterine sahiptir. Yenilenmiş ön kısmın tamamlayıcı unsuru ise HEMI motorun soğutmasına katkıda bulunan fonksiyonel çift siyah aspiratörlere sahip yeni motor kaputu oluşturuyor.



6.4 Litrelik V8 HEMI Motor: 468 HP ve 624 Nm Tork!

Jeep Grand Cherokee SRT, yakıt ekonomisini dengelemeyi ve toplam emisyonu azaltmayı sağlayan Fuel Saver teknolojisine sahip ve tamamıyla yeni 6.4-litre silindir hacimli HEMI V8 motordan gücünü alıyor. 468 HP güç üreten V8 motorun “Yakıt Tasarruf” özelliği; daha az güç gerektiğinde dört silindirli HEMI motor ve daha fazla güç gerektiğinde V8 modlarına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Sistemin özünde ise aktif valf egzoz sistemi gelişmiş yakıt tasarrufu için daha geniş bir devir aralığı yakalamak amacıyla 4 silindir işletirken kalan dört silindirin devre dışı kalmasını sağlaması yer alıyor.



İlk Grand Cherokee SRT-8 modelinde görev yapan 6.1 litrelik HEMI V8 motora kıyasla 43 HP daha fazla güç ve 55 Nm daha fazla tork üreten 6.4 litrelik yeni V8 motor, aktif giriş manifoldu ve yüksek çekişli eksantrik milleri sayesinde daha geniş ve gelişmiş bir devir aralığı üzerinde en üst düzeyde güç sağlamanın yanı sıra en düşük tork gücünün kullanılmasını da mümkün kılıyor.

624 Nm tork üreten HEMI imzalı V8 motoru ve 5 ileri otomatik şanzımanın yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.9 saniyede tamamlayan dört tekerlekten çekişli Jeep Grand Cherokee SRT, 257 km/s’lik maksimum hıza erişiyor. Sonuç olarak yeni Hemi ile %10 daha fazla güç ve tork elde edilirken, yakıt tüketiminde %13 azalma sağlanmış.







Jeep’in Performanslı Yeni Avcısı!



Yeni Jeep Grand Cherokee SRT’nin 20 inçlik alaşım jantları, alçaltılmış profili, fonksiyonel tasarım özellikleri ve sportif kokpitinin yarattığı agresif görünüm ise yeni nesil Active Adaptive süspansiyon, Selec-Track çekiş gücü kontrol sistemi ve dört çekişli ABS özelliğine sahip yeni SRT yüksek performanslı Brembo frenlerle destekleniyor.



Jeep Grand Cherokee SRT, beş dinamik modla yeni Jeep Selec-TrackTM sistemi tarafından yönetilen yeni SRT ayarlı Active Adaptive süspansiyon sistemine sahip olmasıyla da farkını belli ediyor. Bu sistem; sürücünün alışkanlıkları ve sürüş koşullarına göre aracın dinamiklerini otomatik olarak ayarlamak üzere birkaç farklı sistemle (istikrar kontrolü, aktif süspansiyon, şanzıman vites stratejisi, transfer kutusu tork oranlayıcısı, Elektronik Sınırlı Kayma Diferansiyel performansı, gaz kontrolü ve silindir deaktivasyonu) çalışmaktadır. Sürücüler özel sürüş koşulları için beş dinamik moddan birisini manuel olarak seçebilir:



¦Otomatik: en uyumlu sürüşü sağlar ve aktif süspansiyon ayarı kullanarak her yol koşuluna otomatik olarak uyum sağlar;

¦Spor: yollarda daha sportif, eğlenceli bir sürüşü mümkün kılmak için artırılmış gövde kontrolü sunar;

¦Çekme: rampalarda güvenli iniş sağlar ve artırılmış çekme kapasitesini artırmak üzere sarsılmayı engeller;

¦Pist: en üst düzeyde yol tutuşuna ulaşmak için yüksek performanslı, sert, «pist ayarlı» süspansiyon seçeneğini, gövde hareketini kilitlemeye yönelik kullanır;

¦Kar: en koruyucu dinamik modu sağlar, böylece araç, fırtınalı kış koşullarında bile yoldan çıkmaz.



Jeep Grand Cherokee SRT’de standart olarak Quadra Trac isteğe bağlı aktif dört çekiş sistemi bulunmaktadır. Bu 4x4 sistemi tekerleklerin kaymasını olabildiğince erken tespit etmek ve düzeltici eyleme geçmek amacıyla çeşitli sensörlerden alınan girdileri kullanır. Bu sistem, gaz kumandasındaki her hareketi hisseden ve kayma meydana gelmeden önce çekiş gücünü azamiye çıkaran Gaz Kesme Tahmini özelliğini kullanmaktadır. Lastiğin kaydığı tespit edildiğinde, sistem, daha yüksek yol tutuşu ile arka lastiklerden birisine %100’e kadar tork gücü sağlayabilmektedir. Aynı zamanda transfer dişli kutusu, aracın sürücünün istediği yolda kalması amacıyla ön ve arka akslar arasında tork gücünü dengeleyerek yol tutuşunu artırır.



Yeni Grand Cherokee SRT’de aynı zamanda ön diferansiyelde Fren Çekiş Kontrol Sistemi (BTCS) ve bir arka Elektronik Sınırlı Kayma Diferansiyeli (ELSD) bulunmaktadır. ELSD; arka tekerlerin kaymasını önlemeye katkıda bulunuyor ve tork gücünü kaymayan tekerlere dağıtarak aracın yol tutuşunu arttırmaktadır. Sonuç olarak Grand Cherokee SRT 100 km’de seyir ederken 35 metrede durabilmektedir.



Kasım’da Türkiye’de olacak, fiyatlar 140 bin €’dan başlayacak



Grand Cherokee SRT’yi İtalya Torino’da kullandım. Yaklaşık 120 km’lik yolun 70 km’lik bölümü otoban ve bölünmüş yol, 50 km’lik kısmı köy yollarından seçilmişti. Grand Cherokee SRT beni yol tutuşu, sportif direksiyonu ve otoban performansı ile çok etkiledi. İç mekanda detaylarda ki kalite, orta konsolda ki karbon detaylar beğenimi kazandı. Kapının dışında ise ön kaputta ki iki büyük hava girişi, ön tampon, arka spoylerleri ile SRT’nin hem şık hem de gösterişli bir hali vardı. Otomatik vitesi, ilk hızlanması kadar arada gaza basınca aracın ivmelenmesi sürüş keyfini katlarken, güçlü frenlerin sürücüyü tutuşu ve gazdan gelen kükreme sesi keyif verdi. Jeep Pazarlama ve Satış Müdürü Mahmut Karacan’a sorduğum sorularda Mayıs ayından beri Avrupa’da satılan Grand Cherokee SRT’nin Kasım ayında Auto Show ile birlikte Türkiye’ye geleceğini, fiyatlandırmanın 140-150 bin € arasında olacağı bilgisini aldım.2012 değerlendirme sorumda ise; 2012’nin ilk 3 ayında geçiş dönemi nedeni ile beklenen satışı yapamadıklarını belirten Karacan, yılsonunda eski performanslarına dönmeyi beklediklerini belirtti. Karacan, son olarak SRT’nin satışı hakkında ki soruma ise Grand Cherokee SRT’den 2013 için 10 adet satış bekledikleri, cevabını verdi.

Hasan Aytekin Torino-İtalya

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