Amazon'u kuran ve bir çevrimiçi alışveriş devine dönüştüren Jeff Bezos'un çalışanlara attığı mailde, yaklaşık 30 yıldır sahibi olduğu şirketin CEO'luk görevinden ayrılacağı ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin ismi Bezos'un yerini sonbaharda Amazon'un bulut bilişim işini yürüten Andy Jassy alacak. 57 yaşındaki Bezos daha sonra şirketin yönetim kurulu başkanı olacak.

Çalışanlara yazdığı bir blog gönderisinde Bezos, Amazon'da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve erken girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi.



