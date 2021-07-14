Jeff Bezos da uzaya gidiyor

Amazon’un eski CEO’su ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos uzay için hazırlanıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos‘un Blue Origin kalkışı için resmi izni verdi. Jeff Bezos 20 Temmuz’da kardeşi ve Amerikalı havacı ve İyi Niyet Elçisi Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gidecek. Jeff Bezos’a bu uçuşta başkaları da eşlik edecek.

Amaçları arasında uzay turizmi olan ve New Shepard isimli roketle gerçekleştirilecek olan Blue Origin’in kalkışı canlı olarak yayınlanacak. Jeff Bezos ve beraberindeki ekip Capsule 2.0 ile uzaya çıkacak. Capsule 2.0 daha sonra üçlü paraşüt sistemiyle iniş yaparken konukların zarar görmemesi için de son saniye ateşlemesi ile bir hava yastığı oluşturulacak.