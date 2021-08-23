Bilim & Teknoloji Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Bilim & Teknoloji

Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Amazon'un kurucusu ve 201.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles eyaletindeki lüks malikanesine dondurma musluğu taktırdığı bildirildi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 08:53 Son Güncelleme:
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Los Angeles'taki CVT isimli bir dondurma şirketinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin Amazon kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu malikaneye dondurma servisi yapan otomatik makine yerleştirdiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Evinde bundan sonra 7/24 hizmet veren bir CVT musluğu bulunan bir kişiye, dondurma servisi yaptım. Teşekkürler Jeff Bezos, ilk meskun CVTeeny müşterimiz olduğun için" ifadelerine yer verildi.

CVTeeny'nin tüketilmeye hazır dondurma servis eden bir makine olduğu kaydedildi.

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