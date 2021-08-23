Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Los Angeles'taki CVT isimli bir dondurma şirketinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin Amazon kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu malikaneye dondurma servisi yapan otomatik makine yerleştirdiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Evinde bundan sonra 7/24 hizmet veren bir CVT musluğu bulunan bir kişiye, dondurma servisi yaptım. Teşekkürler Jeff Bezos, ilk meskun CVTeeny müşterimiz olduğun için" ifadelerine yer verildi.

CVTeeny'nin tüketilmeye hazır dondurma servis eden bir makine olduğu kaydedildi.