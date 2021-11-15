Jeff Bezos: Gelecekte insanlar uzayda yüzer kolonilerde doğacak

Blue Origin kurucusu kısa süre önce yaptığı açıklamada, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını, nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile Dünya’nın yerçekimini ve çevresini yeniden yaratacağını söyledi.

Bezos, tahminini NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’in de yer aldığı bir tartışma sırasında yaptı.

Bezos, “Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler” dedi.







