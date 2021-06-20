Jeff Bezos için Mona Lisa tablosunu yesin kampanyası başlatıldı

Mona Lisa, Rönesans döneminde İtalya’nın Floransa şehrindeki Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıldan kalma yağlı boya portresi. Resim hâlen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve dünyanın en ünlü sanat eseri olarak biliniyor.

Bu haftanın başlarında, Jeff Bezos‘un ünlü tabloyu satın alması ve yemesi için çevrimiçi bir dilekçe aniden ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde ilgi gören kampanya, binlerce kişi tarafından imzalandı. İşin komik tarafı ise dilekçe yeni bile değil. Yaklaşık bir yıl önce Kane Powell adında bir müzisyen tarafından başlatıldı. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı bir haftada popüler oldu.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Powell, bu fikrin arkadaşlarıyla bir mekanda otururken aklına geldiğini söyledi. Nedeni sorulduğunda ise “sadece bunu yapacak parası olduğu için” cevabını verdi. Neden yemesi gerektiği sorulduğunda Powell basit bir cevap verdi: “Açıkçası bilmiyorum.” Kampanya açıklamasında ise “Kimse Mona Lisa’yı yemedi ve Jeff Bezos’un bir duruş sergilemesi ve bunu gerçekleştirmesi gerektiğini hissediyoruz” ifadelerine yer verildi.



