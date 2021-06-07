Dünya Jeff Bezos, kardeşi ile uzay yolculuğuna çıkacak

Jeff Bezos, kardeşi ile uzay yolculuğuna çıkacak

Dünya

Jeff Bezos, kardeşi ile uzay yolculuğuna çıkacak

Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Jeff Bezos, 20 Temmuz tarihinde kardeşi ile birlikte uzay uçuşuna katılacağını duyurdu.

07 Haziran 2021, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
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Pazartesi günü yaptığı açıklamada Bezos, kendi uzay turizmi şirketi Blue Origin'in ilk uzay uçuşuna kardeşi ile birlikte katılacağını açıkladı.

Bezos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beş yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ettim. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" ifadelerini kullandı.

Bezos ve kardeşi Mark Bezos'a bu uzay yolculuğunda en yüksek para teklifinde bulunan bir kişi daha katılacak.

CNNTÜRK

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