Jeff Bezos, hayat hikayesi, başarıları ve servetiyle adından sık sık söz ettiriyordu. Son olarak sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'e ait roket ile uzaya çıkmayı başardı. Gözler yeniden 3 kişilik ekibiyle uzaya gerçekleştirdiği 1,5 dakikalık seyahati başarı ile tamamlayan Jeff Bezos’a çevrildi. İşte Jeff Bezos’un merak edilen hayatı…

JEFF BEZOS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Jeff Bezos 12 Ocak 1964 tarihinde ABD.’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde 18 yaşından küçük bir anneden doğdu ve babası o doğar doğmaz kaçtı. Annesi ise Jeff 5 yaşında iken tekrar evlendi. Annesinin ikinci kocası Küba’dan ABD’ye göç eden ve sonra petrol mühendisi olan Miguel Bezos’du ve Jeff’i nüfusuna aldı. Bir süre sonra da aile Miami, Florida’ya taşındı.

Eğitim hayatında çok başarılı olan Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle tamamladı, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak mezun oldu.

Jeff Bezos 1986 yılı Mayıs ayında mezuniyetten hemen sonra, Fitel’in onbirinci elemanı oldu. 1987 Şubat ayında teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına atandı. 23 yaşındaki genç adam aynı an da şirketin Londra ve New York ve ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, programlama, tasarım ve test aşamalarını denetliyordu.

Jeff Bezos, 1998 yılında başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street’de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra 1990 yılında D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı.

Bu Fon’da çalışırken 1993 yılında yardımcısı Mackenzie Tuttle’la evlenmiştir. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internetteki ilk adımının kitap satışı olmasını tavsiye etti. Kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.

Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet’in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon.com” adresinin kurucusu ve sahibidir.

UZAYA GİDİP GELEN JEFF BEZOS’UN SERVETİ NE KADAR?

Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un servetinin Temmuz 2021 itibariyle 211 milyar doları aştığı belirtiliyor.