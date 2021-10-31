Türkiye Jeff Bezos lüks yatını Akbük Koyu'na demirledi

Jeff Bezos lüks yatını Akbük Koyu'na demirledi

Türkiye

Jeff Bezos lüks yatını Akbük Koyu'na demirledi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 'Flying Fox' isimli 136 metre uzunluğundaki yatını Bodrum kıyılarının ardından tekrar Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demirledi.

31 Ekim 2021, Pazar 18:00 Son Güncelleme:
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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, bugün Akbük Koyu'na demir attı.

Geçen günlerde Bodrum açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla kıyıları gezen Bezos, Akbük'e geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti.

2019 yılında Almanya'da üretilen yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.

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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 31 Ekim 2021