Jeff Bezos, Twitter’dan Leonardo DiCaprio ile atıştı

Geçen hafta Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde Jeff Bezos, kız arkadaşı Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti. Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam" yorumları yaparken Bezos da esprili bir dille tartışmaya dahil oldu. Bazı kullanıcılar ise, "Jeff, Amazon Prime'daki bütün Leo filmlerini kaldıracak" ve "Leo, Amazon Prime üyeliğini kaybedecek" yorumlarını yaptı.

Bezos, videonun yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine üzerinde, "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski" yazan bir tabela önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Bezos fotoğrafın üstüne ise, "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim" notunu düştü.

LA County Museum of Art'ın düzenlediği Art+Film Gala isimli etkinlikte DiCaprio'nun yanı sıra yönetmen Steven Spielberg, şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Jared Leto gibi isimler vardı. 2019 yılının başından beri Sanchez ile ilişkisini duyuran Bezos aynı dönemde 25 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Bezos'un Sanchez'e gönderdiği cinsel içerikli mesajların ortaya çıkması sonrasında Bezos ve eşi MacKenzie Scott boşanmıştı. Bu boşanmanın ardından kendini hayır işlerini adayan Scott, dünyanın en zengin insanlarından biri oldu.