Ege ile Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve 160,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Jeff Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.





Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü. Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

Bill Gates de Fethiye'ye geldi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.



