Jeff Bezos’a uzay yolculuğunda eşlik edecek genç isim belli oldu

Jeff Bezos sahibi olduğu Blue Origin şirketiyle uzaya gitmeye hazırlanıyor. 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan bu seyahatte Bezos’a eşlik edecek en genç isim ise 18 yaşındaki Oliver Daemen oldu.

Amerika Havacılık İdaresi FAA, geçtiğimiz günlerde Blue Origin kalkışı için resmi izni vermişti. Bezos’a eşlik edecek isimlerin arasında ise Mark Bezos ve Amerikalı havacı Wally Funk olduğu açıklanmıştı. Son koltuk 12 Haziran’da açık artırmaya çıkarılmış ve 28 milyon dolara alıcısını bulmuştu. Koltuğu alan kişinin uçuşa katılamayacağını belirtmesiyle bilet Somerset Capitalist Partner şirketinin CEO’su Joes Daemen’e verildi. Ünlü iş insanı Joes Daemen ise biletini 18 yaşındaki oğlu Oliver Daemen’e devretti. Böylece Oliver Daemen uzaya gidecek en genç isim oldu.