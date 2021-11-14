Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos (57) katıldığı bir forumda geleceğin dünyasının nasıl olacağını anlattı. Şirketi Blue Origin ile uzaya turistik seyahatler başlatan Bezos şunları söyledi:

Birkaç yüzyıl içinde Dünya yerine uzayda doğan insanlar olacak. Bu insanlar atalarının memleketi olan Dünya’yı turistik merkez gibi ziyaret edecek. Uzaydaki kentlerde bir milyon kişi yaşayabilecek.

UZAYLILARA İNANIYORUM

Bu kentlerin içinde de nehirler, ormanlar, yaban hayatı gibi yaşama uygun bir doğa olacak. Dünya, bugün doğal güzellikleri için ziyaret ettiğimiz ulusal parklar gibi bir yere dönüşecek. Başka gezegenlerde mutlaka akıllı yaşam sistemleri vardır. Nasıl olmasın? Evrende o kadar çok galaksi var ki. Uzaylıların bizi ziyaret ettiğinden şüpheliyim. Gelseler haberimiz olurdu.