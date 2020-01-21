Forbes'a göre gezegenin en zengin insanı artık Bill Gates'ten 7 milyar dolar daha fazla parası olan, Fransız iş insanı Bernard Arnault (70). Avrupa'nın en zengin insanı ünvanını da uzun süre elinde bulunduran Arnault, şu an moda markaları Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine; Givenchy ve Guerlain parfümleri; Bulgari, Hublot ve TAG Heuer takı ve saat markaları ile Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi.





Bezos'u tahtından etti

Arnault'un yaptığı öyle tek başına 'en zengin' denip geçilebilecek bir şey değil. Buraya kolay gelmedi, önce Jeff Bezos'u tahtından etmesi gerekti. Cuma günü itibariyle Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve Louis Vuitton'un hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu. Sephora çatısı altında bulunan Kat Von D'nin Kendo'ya satılması, grubun 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren LVMH'nin 2020'ye hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı. LVMH aynı zamanda 1758 karat ile dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Marka, tenis topu büyüklüğündeki elmas için ödediği miktarı açıklamadı.





'Hem zamansız hem modern'

Arnault o cuma 1.9 milyar dolar kazandı. Arnault'un şu anki serveti, 117 milyar dolara denk, 4 ay önce bu 102 milyar dolardı. Arnault, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Microsoft ile kıyaslarsan, biz küçüğüz. Bu sadece başlangıç" dedi. Forbes dergisinin bir röportajı sırasında birçok teknoloji şirketini geçerek lüks markaları barındıran LVMH'nin değer kazanmasıyla ilgili konuşan Arnault, Louis Vuitton ve Dior gibi markaların bu kadar başarılı olmasının sebebini, "Birbiriyle çelişen iki açısı var; hem zamansızlar hem de modernliğin zirvesi konumundalar; ateş ve su gibi" diyerek açıklamıştı.

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