Jeff Bezos’un eski eşi 4 ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı

ABD’li teknoloji şirketi Amazon’un, dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.

Corona virüs pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı." dedi.

Yıl içinde 6 milyar dolar bağış

Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’ın yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu.

Scott, dünyanın en zengin kadını

Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.

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