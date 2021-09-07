Jeff Bezos’un NASA’ya açtığı dava yine ertelendi

Ertelenmenin nedeni ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının dava belgelerini henüz tamamlayamamasıydı.

Bakanlığa bağlı avukatların dava belgelerini henüz bir araya getirememesi nedeniyle yine ekstra süre istendi. Sorun, 1700 sayfalık dosyanın sayfalarını sıralamaktı. Alakadar herkese dağıtılacak 1700 sayfalık PDF dosyalarının doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için mahkemeden 4 gün daha istendi. Sonuç olarak daha önce 1 hafta ertelenen dava, 4 gün daha ertelendi.

Geçtiğimiz aylarda NASA, 1972 yılından beri insanları Ay’a götürmeyi amaçladığı Artemis programı için açtığı ihaleleri büyük şirketlerin tekliflerine sunmuştu. Bu ihalelere talip büyük isimler arasında SpaceX, Blue Origin ve Boeing yer aldı. İhale için iki şirket seçeceğini ifade eden ve bu yönde anlaşma imzalayan NASA’nın sadece SpaceX’i seçmesi, ortalığı karıştırdı. Ay’a iniş takımlarını sadece SpaceX’in üreteceği haberi üzerine haksızlığa uğradığını ifade eden Jeff Bezos, NASA'nın yasa dışı ve uygunsuz teklif değerlendirdiği gerekçesiyle şirketi adına federal mahkemeye başvurdu.