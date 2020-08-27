Jeff Bezos’un net serveti 200 milyar doları geçti

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un net serveti 202 milyar dolar üzerine çıktı. Bu da onu 200 milyar dolar sınırını geçen ilk kişi yapıyor. Bezos şu an Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’den 78 milyar dolar daha zengin.

Amazon’un kurucusu Bezos’un çoğunluğu Amazon hisse senedi şeklinde olan kişisel serveti, şirketin hisselerinin geçtiğimiz yıllarda tavan yapmasıyla beraber yükseldi. Bezos, kişisel servetinin 150 milyar doları geçmesiyle 2018 yılında dünya tarihindeki en zengin adam oldu.

Amazon hisseleri Nisan ayında tüketicilerden gelen eşi benzeri görülmemiş talep ile beraber piyasa değerine milyarlarca dolar ekledi ve yatırımcılarına %86’dan daha fazla kazanç sağladı. Çarşamba günü itibariyle şirketin değeri 1.7 trilyon dolara ulaştı ve Apple’ın ardından ABD’nin ikinci en değerli şirketi oldu.

Tüketicilerin corona virüs salgını nedeniyle çeşitli ürünler için online alışverişe yönelmesi şirketin yaşadığı bu büyümede etkili oldu. Yaşanan bu talep patlamasıyla beraber de şirketin ikinci çeyrek hasılatı 88.9 milyar dolara ulaşarak beklenenin üzerinde geldi.