BBC Türkçe'nin haberine göre; Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre son artışla serveti 138 milyar dolara çıkan Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi ünvanını iyice sağlamlaştırdı.

Amazon Covid-19 salgını sırasında insanlar evlerine kapanınca birden fırlayan internet üzerinden alışveriş furyasından büyük kazanç sağladı.

Şirket geçtiğimiz günlerde, artan taleple başa çıkabilmek için ilan vererek binlerce yeni insanı işe aldı.

Ne var ki Amazon aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanları tarafından iş yeri-iş ortamı güvenliği ve corona virüse karşı çalışanlarını koruma konularında eleştirilere uğradı.

Jeff Bezos'un Amazon içinde yüzde 11 hissesi var ve Salı günü itibariyle şirketin hisseleri yüzde 5,3 değer kazandı.

Milyonlarca insanın zorunlu olarak evlerinde kalmasından kazanç sağlayan sadece Amazon değil.

İngiltere'deki Asda market zincirinin de sahibi olan ABD merkezli aile şirketi Wal-Mart hisseleri de değer kazandı.

Şirketin sahibi Walton ailesi bu yıl servetlerinin yüzde 5 artışla 169 milyar dolara yükseldiğini açıkladılar. Bloomberg'e göre Waltonlar dünyanın en zengin ailesi listesinin en başında.





Koronavirüs günlerinin bir başka özelliği olan "evden çalışma" olgusu milyonları çalıştıkları ofisler ve çalışma arkadaşlarından ayırırken, internet üzerinden toplantı imkanı sağlayan Zoom sitesinin kurucusu Eric Yuan'ın serveti ikiye katlanarak 7 milyar 400 bin dolara ulaştı.





Bloomberg Milyarderler Endeksi buna karşılık dünyanın en zengin 500 kişisinin bu yılın başından bu güne toplam 553 milyar dolar kayba uğradığını söylüyor.





Petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırım yapanlar talepteki düşüş ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan -şu anda çözülmüş olan- üretim kapasiteleri tartışması nedeniyle ham petrol fiyatlarında keskin düşüşlerden zarar gördü.