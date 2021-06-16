Change.org’da başlatılan bir imza kampanyası, her yıl Dünya’nın en zenginleri listesinde zirveye oynayan Bezos’un Dünya’ya geri dönüşünün reddedilmesini konu alıyor.

İmza kampanyası kapsamında Bezos’un Süpermen’in düşmanı Lex Luthor olduğu öne sürülüyor. Bezos, düz Dünya, 5G mikroçipleri gibi birçok konuyla bağdaştırılıyor. Dilekçe açıklamasında, "Jeff Bezos aslında süper başarılı bir çevrimiçi perakende mağazasının sözde sahibi kılığında Lex Luthor'dur" deniliyor.

Ayrıca şaka yollu bir şekilde, hükümetlerin dünyayı ele geçirmesini bekleyip izlediğini söylüyor.

Jeff Bezos’un bu konu hakkında şimdilik bir yorumu yok. Ancak imza kampanyasını başlatan Jose Ortiz, kendisine sorulduğunda esprilerine devam ederek kötülüğün efendisinden kurtulmak için bu uçuşun mükemmel bir fırsat olduğunu ve kaçırılmaması gerektiğini söylüyor.

Uçuş, Apollo 11’in aya inişinin 52’nci yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz’da gerçekleşecek ve ekip, yaklaşık saatte 3220 kilometre hızla uzaya doğru yol alacak. Yörüngeye ulaştığında birkaç dakikalığına hareketsiz kalacak araç, üzerindeki paraşüt ile dikey bir şekilde aşağı süzülerek iniş yapacak.