Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ve onun yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi ile Karayipler'de lüks bir yatta yeni yılı kutladı.

57 yaşındaki Amazon kurucusu, Sanchez'in eski nişanlısı Tony Gonzalez ve eşi October St. Bart'taki davetten anları Instagram takipçileri ile paylaştı.

2015 yılına kadar Sanchez ile birliktelik yaşayan eski bir NFL yıldızı olan Gonzalez'e, haftalık 38.000 dolarlık kiralık yatta, oğulları Nikko eşlik etti.

88 metrelik ultra lüks yatta ayrıca Bezos'un küçük kardeşi Mark da vardı. 2015 yılında ayrılmış olmalarına rağmen araları iyi olan Sanchez ve Gonzalez, daha önce de Bezos ile birlikte görülmüşlerdi.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Yeni yıl kutlamaları sırasında Bezos, fit görüntüsünü sergilemek için dar, disko tarzı bir kıyafet tercih ederken, Sanchez'in yüzük parmağına bir yüzük taktığı dikkat çekti.

Çift, nişanlandıkları yönündeki söylentiler hakkında henüz yorum yapmadı. Bezos ile birlikte olmadan önce Sanchez, dört kişiyle nişanlanmıştı.