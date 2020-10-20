Magazin Jeff Bridges: Kansere yakalandım

Jeff Bridges: Kansere yakalandım

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Jeff Bridges: Kansere yakalandım

Oscar ödüllü aktör Jeff Bridges, sosyal medya üzerinden kansere yakalandığını açıkladı. 70 yaşındaki ABD'li yıldız, "Bana lenfoma teşhisi konuldu" dedi.

20 Ekim 2020, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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1998 yapımı 'Big Lebowski' (Büyük Lebowski) filmiyle hafızalarda yer edinen Jeff Bridges, üzücü haberi Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.70 yaşındaki oyuncu, tedaviye başladığını belirterek, iyileşme haberini de sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

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'Hepimiz bu işin içindeyiz'

Jeff Bridges, hastalık haberini verdikten sonra 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerini hatırlatarak, oy verme çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, "Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen oy vermeye gitmeyi unutmayın. Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz" dedi.

Jeff Bridges, yedi kez 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dallarında Oscar'a aday gösterilmişti. Bridges, 2010 yılında 'Çılgın Kalp' adlı filminde 'Otis Blake' rolü ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı.


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