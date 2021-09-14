Jeff Bridges kanseri yendi

"Big Lebowski" filmiyle hafızalarda yer edinen Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, daha önce lenfomaya yakalandığını açıklamıştı. Bridges'tan güzel haber geldi. Hastalığının ilerlemesinin durduğu öğrenilen Jeff Bridges, mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

Kanseri yenen ünlü aktör, FX için çekilen "The Old Man" adlı filmin setine dönmeye hazır olduğunu ifade etti. 71 yaşındaki Bridges, güzel haberi Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

'COVID BENİ MAHVETTİ'

Lenflerindeki kitlenin küçüldüğünü söyleyen ünlü oyuncu, lenfomayla mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin yanında hafif kaldığını savundu.

Henüz aşı vurulamadan ocak ayında koronavirüse yakalanan Jeff Bridges, "Covid beni mahvetti. Çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum." dedi.

'ONDAN KURTULMAYA ODAKLANDIK'

İyileşme yolculuğunda harika bir terapistle çalıştığını da dile getiren Bridges, "Yakın zamana kadar etrafta birlikte dolaşmak zorunda kaldığım oksijen desteğinden kurtulmaya odaklandık. Çıkardığı ses bana Darth Vader'ı hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

'HAYAT KISA VE GÜZEL'

"Cennetin kapısına yaklaşırken (bütün gece çığlıklar atarak, inleyerek) acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim." diyen Jeff Bridges, "Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut..." mesajını verdi.

'KIZIMLA DANS EDEBİLECEĞİM'

Oscar’lı oyuncu, iyileşme sürecinde 35 yaşındaki kızı Haley’nin düğününde yanında yürüme isteğinin daha iyi olmasını sağladığını açıkladı. Bridges, konuyla ilgili, "Onunla sadece yürümeyeceğim, aynı zamanda baba-kız oksijen desteksiz dans edebileceğim” ifadelerini kullandı.