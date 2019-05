ABD’li heykeltraş Jeff Koons’un tavşan figürlü heykeli, Christie’s müzayede evince New York’ta açık artırmaya sunuldu. "Tavşan" isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara (yaklaşık 546 milyon lira) rekor fiyata satılan heykel, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu. Bu haberin ardından Jeff Koons merak ediliyor. Peki, Jeff Koons kimdir? İşe detaylar…

JEFF KOONS KİMDİR?

Jeffrey "Jeff" Koons 21 Ocak 1955’te doğdu. Amerikalı heykeltıraş ve ressamdır. School of the Art Institute of Chicago ve Maryland Institute College of Art’ta eğitim aldı. Kavramsal Sanat’ın en büyük temsilcilerinden Marcel Duchamp ve sürrealist ressam Salvador Dali’den etkilendi.

Jeff Koons paslanmaz çelikten ayna yüzeyli balon hayvanlar gibi sıradan nesnelerin reprodüksiyonlarını üretmekle tanınır.

1950-60’lı yıllarda başladığı düşünülen postmodern dönüşümle beraber sanatta kiç olgusu kabul görmeye başladı. Kiç kavramı da kavramsal bağlamlar içinde yeniden sunularak modernist karşıtı bir biçim olarak sanata dahil oluyordu. Kitsch yapan en bilindik isim, Amerikalı, Wall Street’te borsacıyken sanatçı olmaya karar vermiş Jeff Koons’tur. Jeff Koons da reklamları, kiç (kitsch) ikonları teşhir etti. Kitsch “Kiç”; var olan bir tarzın aşağı bir kopyası olan sanatı sınıflandırmak – ifade etmek için kullanılan Almanca bir terimdir. Bu terim ayrıca kibirli ve bayağı bir tada sahip şeylere ve ticari kaygılarla üretilmiş olan banal, rüküş ve sıkıcı ürünlere gönderme yaparken de kullanılır. Jeff Koons da kitsch ready-made yani hazır yapımların hazır yapımlarını izleyici ile buluşturan en önemli isimler arasındadır.

Birbirinden “eğlenceli” işleri arasında en dikkat çekenler, halkın günlük hayatı naif biçimde süslemek için kullandığı biblolar, -plastik ya da değil- çiçekler ve çiçeklerle oluşturduğu köpeklerdir.”

Jeff Koons’un yapıtlarının ilk adımlarını, 1979 - 1980 yılları arasında gerçekleştirdiği yerleştirme çalışmaları oluşturuyor. Koons bu çalışmalarında ready-made olarak kahve makinalarını ve elektrikli süpürgeleri kullanır.

Koons’un ilginç çalışmalarından biri de; paslanmaz çelik, ahşap, toprak, jeo-tekstil kumaş, iç sulama sistemi ile canlı çiçekli bitkilerden oluşturduğu dev boyuttaki yavru köpek heykelidir.

Jeff Koons’un 1986 yılında yaptığı "Tavşan" heykeli Christie’s müzayede evi tarafından 20. yüzyıl sanatının "en ikonik" eserlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Balon Çiçek (Eflatun), Balloon Flower (Magenta) adlı eseri, 30 Haziran 2008'de Christie's Londra'da yapılan bir açık arttırmada, yaşayan bir sanatçının eseri için verilen en yüksek fiyata (£12.9m) satılarak dünya rekoru kırdı. Bu rekoru Gerhard Richter'in Ekim 2012'de £21.3m fiyatına satılan Abstraktes Bild (1994) adlı eseri geçti. Koons'un Rockefeller Center plazada sergilenen Lale (Tulip) adlı eseri 2012'de Christie's New York'ta düzenlenen açık arttırmada £21.2m fiyatına satıldı.