18 yaşın altındaki kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan yargılanmayı beklerken hücresinde kendini astığı açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Harvey Weinstein'in bir dönem 'bozuştuğu' öne sürüldü. Epstein'ın davacılarından biri olan avukat Brad Edwards, Relentless Pursuit isimli yeni kitabında Epstein'ın 'favori kızına' karşı sergilediği agresif davranışları nedeniyle Weinstein'i Fransa'daki evinden kovduğunu iddia etti. Kitapta aynı zamanda, Epstein'in genç kadınları evine sürüklemek için Weinstein'in bağlantılarını nasıl kullandığına da yer verildi.

Weinstein yürüteciyle mahkemeye gidiyor

Epstein Weinstein'e 'domuz' dedi

Edwards, yeni kitabında şu ifadelere yer verdi, "Epstein'ın Fransa'daki dairesinde Epstein'ın kızlarından biri Weinstein'e masaj yapıyordu. Weinstein'in çok agresif davranmasıyla masaj cinsel bir şeye dönüştü". Kızın bu davranışlara karşı gelmesiyle, Weinstein'in kızı sözlü olarak istismar ettiği detayına yer verildi. Söz konusu ismi açıklanmayan genç kız o dönem Epstein'ın favori kızı olduğu için de Weinstein'in davranışını kendine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelediği ifade ediliyor. Kitapta yer alan iddialara göre, Epstein, uygunsuz davranışları nedeniyle Weinstein'i evinden kovdu ve bir daha gelmemesini söyledi. Edward "Yıllar sonra Epstein'ın kendisinden de dahil olmak üzere bu hikayenin çeşitli versiyonlarını dinledim." diyerek Epstein'ın Weinstein'e domuz dediğini iddia etti. Çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Harvey Weinstein'in Covid-19 testi geçtiğimiz hafta pozitif çıkmıştı.

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