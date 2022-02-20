Fransız eski modellik ajansı sahibi Jean-Luc Brunel (76), Paris'te tutulduğu hücrede asılı halde bulundu. Brunel öldüğü sırada güvenlik kameralarının çalışmadığı belirlendi. Bu ölüm, tüm dünyada şüpheyle karşılandı. Çünkü Brunel, tıpkı kankası ABD'li milyarder Jeffrey Epstein gibi çocuk yaştakilere yönelik cinsel istismar ile ve Epstein'ın fuhuş amaçlı şebekesine aracılık etmekle suçlanıyordu. 1000'den fazla kızı kandırarak Epstein'a 'sunduğu' iddia ediliyordu. 2020'nin sonunda, Senegal'e kaçmaya çalışırken tutuklanmıştı.

İŞBİRLİĞİ SÖZÜ

Geçen aralıkta polisle işbirliği yapmayı kabul etmişti. Epstein da 2019’da ABD’de tutuklandıktan iki ay sonra hücresinde ölü bulunmuş, kendini astığı söylenmişti. Yine o ölürken de güvenlik kameraları kayıtta değildi. Dünya medyası, bu ikiz kaderin tesadüf olma ihtimalinin zayıf olduğu üzerinde duruyor. Çünkü her iki isim de çok güçlü ünlülerle bağlantı içindeydi. Epstein’ın, ABD eski başkanları Clinton, Trump gibi isimler dahil önemli kişiler için seks partileri düzenlediği iddia ediliyordu.

PRENS TESADÜFÜ

Brunel’in ölüm haberi, sıradışı bir gelişmenin üzerine geldi. İngiliz Prens Andrew (61), Epstein’ın partisinde reşit olmayan birine tecavüz etmekle suçlandığı dava için bu hafta tazminat karşılığında anlaşmaya vardı. Andrew, bu suçu arkadaşı Ghislaine Maxwell’in evinde işlemekle suçlanıyordu. Epstein için genç kızları ağına düşüren Maxwell de geçen ay suçlu bulunmuştu. 19 aydır Epstein’a ortaklık ettiği için hapiste olan Maxwell’in can güvenliği konusunda endişeler arttı.







