Jelatin maskesi siyah noktaları yok eder. Özellikle yüz bölgesinde de jelatin maskesi kullanılmaktadır. Jelatin maskesi sayesinde cilt de derinlemesine temizlenir. Jelatin maskesi her cilt tipinde de rahat bir şekilde kullanılır.

Jelatin Maskesi Yapımı: Jelatin Maskesi Nasıl Yapılır?

Cildi derinlemesine temizleyen jelatin maskesini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Süt ve jelatin ile çok faydalı bir jelatin maskesi yapılabilir. Jelatin ve süt maskesi siyah noktaları giderirken ölü derileri de ciltten söküp atıyor. Cildi sıkılaştıran jelatin maskesi gözeneklerde biriken kirleri derinlemesine temizler. Süt sayesinde cildin pH seviyesi dengelenir. Jelatin maskesini ise düzenli uygulamak cildi nemlendirirken kişinin de pürüzsüz bir cilde kavuşmasını sağlar.

Malzemeler

2 yemek kaşığı toz jelatin

4 yemek kaşığı süt

Toz jelatin bir kabın içerisine konulur.

Buna da 4 yemek kaşığı süt ilave edilir. Bu karışım mikrodalga fırınına konulur. Hazırlanan karışım ise 15 dakika kadar ısıtılır. Bu karışım soğuduktan sonra siyah noktaların olduğu bölümlere sürülür. Bu maske yüze uygulandıktan sonra yaklaşık 40 dakika kadar kuruması beklenir. Sonra da kenarlardan başlayarak maske soyulmaya başlanır. Jelatin maskesi mutlaka haftada 2 ve ya 3 kez uygulanmalıdır. Bu sayede siyah noktalar iyice temizlenir.

Nasıl Uygulanır?

Cilde pek çok faydası bulunan jelatin maskesi düzenli bir şekilde cilde uygulandığında cildi derinlemesine temizlemektedir. Toz jelatin maskesi hazırlandıktan sonra yüze masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu maskenin göz çevresine gelmemesi gerekir. Sonrasında ise toz jelatin maskesi cilde iyice yedirilir. Yüzde açık bir bölgenin kalmaması sağlanır.

Sonrasında ise jelatin maskesi yüzde yaklaşık 40 dakika kadar bekletilmelidir. Sonrasında ise 40 dakika beklendikten sonra maske yüzün kenarlarından soyularak çıkarılır. Yüz maskesinin kenarlarından içe doğru ilerleyerek temizlenmesi sağlanır. Bu maske ise haftada 2 ve ya 3 kez uygulanmalıdır. Bu sayede siyah noktalar da kökünden kurutulacaktır.

Jelatin Maskesi Faydaları Nelerdir?

Çevresel faktörler sonucu yüzde çok sayıda toz ve kir birikir. Bu kirler ise gözenekleri tıkamaktadır. Başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde siyah nokta görülebilir. Jelatin maskesi sayesinde siyah noktalar da giderilebilir. Özellikle siyah noktalarının sebeplerinden birisi de hava kirliliğidir. Hormonal dengesizlikler yüzünden de siyah nokta oluşabilir. Ayrıca hijyene dikkat edilmemesi sonucunda da siyah noktalar oluşabilir. Siyah noktalar ise ciltteki gözenekleri tıkarlar. Bu da ciltte ölü derilerin birikmesine neden olur. Jelatin maskesi sayesinde ciltteki siyah noktalar iyice temizlenir. Bunun yanı sıra düzenli jelatin maskesi uygulandığında cilt de parlak ve temiz bir görünüme kavuşur. Jelatin maskesi sayesinde ciltteki siyah noktalar ve sivilceler kurutulacaktır.

Jelatin maskesi cildi sıkılaştırarak daha genç bir görünüm yaratır. Bu nedenle her yaştan kişiler rahatlıkla jelatin maskesini kullanabilirler. Özellikle düzenli bir şekilde jelatin maskesi uygulandığı takdirde ciltteki gözenekler de derinlemesine temizlenir.

Cildin görünümü berraklaşarak yepyeni ve dingin bir görünüme sahip olur. Özellikle cilt problemi yaşayan kişiler de mutlaka düzenli aralıklar ile jelatin maskesi yapabilirler. T bölgesinde aşırı yağlanma olan kişiler de jelatin maskesini rahat bir şekilde uygulayabilirler. Birkaç maske uygulaması sonunda T bölgesindeki yağlanmaların da azaldığı görülecektir. Ayrıca jelatin maskesi de doğru bir şekilde uygulandığında cildi gençleştirir.



