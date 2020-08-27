Magazin Jelena Karleusa, Türkiye’yi unutamadı

Jelena Karleusa, Türkiye’yi unutamadı

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Jelena Karleusa, Türkiye’yi unutamadı

Sırp futbolcu Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa geçtiğimiz ocak ayında boşanma kararı almıştı. Röportajlarında “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum" diyen Karleusa, kızları Nika ve Atina ile Antalya'da tatil yapıyor.

27 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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2018’de Beşiktaş’tan Çin’e transfer olan Sırp futbolcu Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa’nın geçen yıl birbirlerini aldattığı söylenmişti. İddiaya göre; Dusco Tosic meslektaşı Filip Djordjevic’in model eşi Jovana ile birlikte oldu. Jelena da Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yakınlaşmıştı.

Antalya'ya geldi

Çift geçen ocakta da boşanma kararı almıştı. Jelena Karleusa, Türkiye’den vazgeçemedi. Şarkıcı, Tosic’ten olan kızları Nika ve Atina ile tatil için Antalya’ya geldi. Regnum Carya Otel’de kalıyorlar. Jelena daha önceki röportajlarında “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” demişti.

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