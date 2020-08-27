Jelena Karleusa, Türkiye’yi unutamadı

2018’de Beşiktaş’tan Çin’e transfer olan Sırp futbolcu Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa’nın geçen yıl birbirlerini aldattığı söylenmişti. İddiaya göre; Dusco Tosic meslektaşı Filip Djordjevic’in model eşi Jovana ile birlikte oldu. Jelena da Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yakınlaşmıştı.

Antalya'ya geldi

Çift geçen ocakta da boşanma kararı almıştı. Jelena Karleusa, Türkiye’den vazgeçemedi. Şarkıcı, Tosic’ten olan kızları Nika ve Atina ile tatil için Antalya’ya geldi. Regnum Carya Otel’de kalıyorlar. Jelena daha önceki röportajlarında “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” demişti.