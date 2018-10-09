Jelena Karleusa'nın futbol keyfi
Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, futbol oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, top oynadığı anları kayda aldı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya Türk hayranları ilgi gösterdi.
"BEŞİKTAŞ'A GOLCÜ ARIYORUZ"
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaştığı ceur fotoğraf ve videolarla biliniyor.
Bir takipçisi videoya, "Yenge gel Beşiktaş'ta oyna golcü arıyoruz." yazdı.