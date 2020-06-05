Magazin Jennifer Aniston çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Jennifer Aniston çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

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Jennifer Aniston çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, çıplak poz verdiği ünlü portreyi corona virüs yardımı için açık artırmaya çıkardı. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (44 bin TL) oldu.

05 Haziran 2020, Cuma 00:24 Son Güncelleme:
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Efsane dizi 'Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston, 1995 yılında çekilen çıplak portresinin, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu.

51 yaşındaki aktris, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz corona virüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.


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