Jennifer Aniston çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Efsane dizi 'Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston, 1995 yılında çekilen çıplak portresinin, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu.

51 yaşındaki aktris, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz corona virüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.





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