Ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin ardından Marvel sineması hakkında olumsuz görüş bildiren Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 'Marvel filmleri sinemaya zarar veriyor, bu filmler giderek Hollywood'u küçültüyor. Ben Meg Ryan'ın romantik komedilerini izlediğim zamanlara geri dönmek isterdim.' dedi.

Şöhreti yakaladığı Friends dizisinden sonra ağırlıklı olarak sinema filmleri çeken Aniston şimdilerde televizyona geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu televizyona geri dönme sebeplerinden birsinin de sinemanın artık yeşil perdelerin önünde yapılan bir iş olmasını kendisini böyle çalışmak istememesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Marvel filmleriyle ilgili tartışmayı ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin bu filmleri gerçek sinema olarak değerlendirmediği, Marvel filmlerinin en iyi ihtimalle 'aktörlerin o filmlerin fiziksel yapısı içinde ellerinden gelen en iyi şeyi yapma çabaları' olarak gördüğünü söylemesi başlatmıştı.