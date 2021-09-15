Magazin Jennifer Aniston'dan 'David Schwimmer ile aşk yaşadığı dedikodularına son noktayı koydu

Jennifer Aniston'dan 'David Schwimmer ile aşk yaşadığı dedikodularına son noktayı koydu

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Jennifer Aniston'dan 'David Schwimmer ile aşk yaşadığı dedikodularına son noktayı koydu

'Friends' oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel 'Reunion' bölümünde ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın yakınlaştığı öne sürülmüştü.

15 Eylül 2021, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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İddiaya göre; 54 yaşındaki Schwimmer, 52 yaşındaki Aniston'ı görmek için geçtiğimiz temmuz ayında New York'tan Los Angeles'a gitmişti. Rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Jennifer Aniston, konuyla ilgili The Morning Show'un ikinci sezonunun yayımlanmasından önce Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu.

Jennifer Aniston, David Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bulduğunu belirtti.

'O BENİM KARDEŞİM'

Ünlü aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim!' diye düşündüm." diyerek, çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Jennifer Aniston, daha sonra da "Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda David Schwimmer'ın menajeri, ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

'Ross' karakterini canlandıran oyuncu, daha önce ikisinden biri her zaman bir ilişki içinde olduğu için asla bir araya gelmediklerini söylerken 'Rachel'ı oynayan Aniston da "Birbirimiz için duyduğumuz hayranlık ve sevginin hepsini 'Ross' ve 'Rachel'a aktardık" diye eklemişti.

İKİ EVLİLİK YAPTI 

Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015-2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı olan Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.


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