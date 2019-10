Jennifer Anniston ilk kez Instagram hesabı açtı, olanlar oldu

Jennifer Aniston, salı günü Friends dizisinden rol arkadaşları Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve Matt LeBlanc ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, popüler sosyal medya platformu Instagram’a ilk adımı attı.

'Arkadaşlarım bana 'Jen' der'

Fotoğrafın altına “And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM” (Ve şimdi biz de Instagram arkadaşıyız. Merhaba Instagram) yazan ünlü oyuncu, profil bio’suna ise “My friends call me Jen” (Arkadaşlarım bana Jen der) yazdı.

Jennifer Aniston’ın Instagram hesabına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle platform yaklaşık bir saat kilitlendi.

Ünlü oyuncu, çok kısa bir süre içinde 6.2 milyon takipçiye ulaştı.

