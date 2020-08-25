Magazin Jennifer Garner'ı gözyaşlarına boğan dizi!

Jennifer Garner'ı gözyaşlarına boğan dizi!

Magazin

Jennifer Garner'ı gözyaşlarına boğan dizi!

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Garner, seyrettiği komedi türündeki 'The Office' dizisinin finali sonrası gözyaşlarını tutamadı.

25 Ağustos 2020, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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Bir kağıt şirketi çalışanlarının maceralarını konu alan ABD yapımı 'The Office' adlı diziden oldukça etkilenen Jennifer Garner, yaşadığı duygusal anları gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

'Dizinin finali bizi çok etkiledi'

Çocuklarıyla birlikte diziyi seyrettiklerini belirten 48 yaşındaki oyuncu, “Görünüşe bakılırsa hassas insanlarız. Dizinin finali bizi çok etkiledi” ifadelerini kullandı. Garner, paylaşımında, dizi ekibine de teşekkür etti.

2005-2013 yılları arasında dokuz sezon boyunca yayınlanan komedi türündeki 'The Office', Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı.



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