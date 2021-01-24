Magazin Jennifer Garner'ın keyif yerinde! Sokakta maskeli dans

Jennifer Garner'ın keyif yerinde! Sokakta maskeli dans

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Jennifer Garner'ın keyif yerinde! Sokakta maskeli dans

Hollywood'un yaşadığı zorlukları kısa sürede geride bırakmasını bilen en neşeli oyuncularından biri olan Jennifer Garner, önceki gün sokakta dans ederken görüntülendi.

24 Ocak 2021, Pazar 13:40 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü aktris Jennifer Garner, sokakta dans ederken objektiflere yansıdı. 48 yaşındaki üç çocuk annesi Garner, yaşadığı Brentwood'da ağzında maskesiyle yanında durduğu araçtan duyulan müzik eşliğinde dans etti.

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Maskeli dans

Bir ara yanından geçen başka bir araca yol veren Garner daha sonra yanına yaklaşan arkadaşıyla birlikte kendi aracına doğru ilerledi. Maskesini çıkarmayan Jennifer Garner'ın, neşeli hali arkadaşıyla aracına doğru ilerlerken de bozulmadı.

Evliliği de ilişkisi de bitti

Jennifer Garner, Ben Affleck ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kendini çocuklarına ve işine adadı. Geçen yıl, John Miller ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkisi de Ağustos 2020'de sona erdi.

2005 yılında evlenen ve 2015'te boşanan Jennifer Garner ile Ben Affleck'in Çiftin, 15 yaşında Violet, 12 yaşında Seraphina ve 8 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunuyor. Her ne kadar boşanmalarına Affleck'in, çocuklarının dadısıyla ilişkisinin neden olduğu ileri sürülse de çift çocuklarının hatırına dost kaldı.

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